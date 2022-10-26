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***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

26.10.2022 15:26
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim


***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )

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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2022 tarih ve E-12233903-350.03-24984 sayılı yazısı ile Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.
15.08.2022 Tarih ve GSPYŞ/PY.5/1171 Sayılı Faaliyet Yetki Belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074314


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