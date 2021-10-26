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***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

26.10.2021 09:25



***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

IHAAS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] İhlas Haber Ajansı A.Ş. Miktar: 22.000.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 27.10.2021, Fiyat: 4,60 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 101.200.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972326


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Altın Gr. 555 555 -1,81  
Cumhuriyet 3.686 3.742 55,00  
Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
Gümüş.Ons 24,36 24,38 -0,21  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 -0,07  
B. Petrol 85,05 85,05 -0,12  
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