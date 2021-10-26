***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.10.2021 09:25
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
IHAAS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] İhlas Haber Ajansı A.Ş. Miktar: 22.000.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 27.10.2021, Fiyat: 4,60 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 101.200.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972326
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
0
En Düşük
0
18:059,5557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,5330
18:0511,0899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0473
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,0637
18:05555,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,81
|Açılış
|: 555,14
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
554,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,00
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5473
|9,5557
|% -0,30
|
|Euro
|11,0791
|11,0899
|% -0,42
|
|Sterlin
|13,1411
|13,2070
|% -0,07
|
|Frank
|10,3549
|10,4172
|% -0,20
|
|Riyal
|2,5446
|2,5574
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,63
|
|Altın Gr.
|555
|555
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|-0,12
|