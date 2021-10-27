***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2021 09:18
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
IHAAS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] İhlas Haber Ajansı A.Ş. Miktar: 22.000.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 27.10.2021, Fiyat: 4,60 TL, maksimum emir değeri 101.200.000 TL. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972648
BIST
10:311.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 1.508
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1.513
En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 549,94
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550,73
En Düşük
544,14
BIST En Aktif Hisseler10:31
|HEDEF
|2,84
|2.375.981
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|38.451.976
|% 9,64
|
|SEYKM
|16,98
|11.691.139
|% 7,88
|
|SEKUR
|20,26
|9.593.469
|% 5,74
|
|ARMDA
|58,45
|895.614
|% 5,51
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|AKMGY
|38,36
|683.825
|% -4,24
|
|BTCIM
|14,81
|8.112.661
|% -3,14
|
|ASELS
|16,46
|356.596.579
|% -3,01
|
|GRNYO
|2,69
|574.192
|% -2,89
|
|GARAN
|9,35
|394.094.717
|% 1,19
|
|ASELS
|16,46
|356.596.579
|% -3,01
|
|EREGL
|19,88
|299.656.630
|% -0,60
|
|BIMAS
|63,35
|281.629.439
|% 1,93
|
|KRDMD
|7,57
|200.455.156
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,63
|166.691.750
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,97
|99.802.267
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|394.094.717
|% 1,19
|
|ODAS
|1,40
|57.523.009
|% -0,71
|
|SKBNK
|1,00
|38.049.294
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4805
|9,4844
|% -0,54
|
|Euro
|11,0265
|11,0342
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,9937
|13,0588
|% -0,75
|
|Frank
|10,2738
|10,3357
|% -0,55
|
|Riyal
|2,5184
|2,5310
|% -0,69
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,61
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,82
|