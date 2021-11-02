***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
02.11.2021 17:26
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Ihlas Haber Ajansı payları, 3/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 64.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IHLAS HABER AJANSI XUTUM 03/11/2021
IHLAS HABER AJANSI XTUMY 03/11/2021
IHLAS HABER AJANSI XBANA 03/11/2021
IHLAS HABER AJANSI XHARZ 03/11/2021
IHLAS HABER AJANSI XSIST 03/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974016
BIST
17:521.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:529,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:5211,1135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0389
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:52551,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,09
|Açılış
|: 551,93
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VANGD
|6,49
|41.201.101
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|25.573.961
|% 9,99
|
|FRIGO
|23,56
|45.768.589
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|131.856.559
|% 9,97
|
|ERBOS
|122,80
|130.954.403
|% 9,94
|
|KRGYO
|6,66
|49.597.470
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.595.848
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.548.251
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|382.601.407
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.799.364
|% -9,90
|
|GARAN
|10,13
|3.196.839.730
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.799.364
|% -9,90
|
|THYAO
|15,43
|1.181.082.629
|% 0,98
|
|SISE
|8,61
|859.795.962
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,07
|819.987.951
|% 2,02
|
|GARAN
|10,13
|3.196.839.730
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|816.705.522
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.799.364
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,27
|756.034.444
|% 7,56
|
|EKGYO
|2,03
|291.759.121
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5819
|9,5852
|% 0,51
|
|Euro
|11,1103
|11,1184
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,0144
|13,0797
|% 0,17
|
|Frank
|10,4472
|10,5101
|% 0,01
|
|Riyal
|2,5463
|2,5591
|% 0,46
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,81
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,44
|
Seans Raporu
17:50
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
-
17:59
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