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***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

02.11.2021 17:26



***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Ihlas Haber Ajansı payları, 3/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 64.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IHLAS HABER AJANSI XUTUM 03/11/2021
IHLAS HABER AJANSI XTUMY 03/11/2021
IHLAS HABER AJANSI XBANA 03/11/2021
IHLAS HABER AJANSI XHARZ 03/11/2021
IHLAS HABER AJANSI XSIST 03/11/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974016


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 6,49 41.201.101 % 10,00  
DOBUR 64,40 25.573.961 % 9,99  
FRIGO 23,56 45.768.589 % 9,99  
VERTU 23,38 131.856.559 % 9,97  
ERBOS 122,80 130.954.403 % 9,94  
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17:50 Alış Satış %  
Dolar 9,5819 9,5852 % 0,51  
Euro 11,1103 11,1184 % 0,40  
Sterlin 13,0144 13,0797 % 0,17  
Frank 10,4472 10,5101 % 0,01  
Riyal 2,5463 2,5591 % 0,46  
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17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 -1,81  
Altın Gr. 552 552 2,42  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 -0,54  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 -0,13  
B. Petrol 84,27 84,27 -0,44  
Seans Raporu 17:50
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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