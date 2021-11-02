***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [IHAAS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2021Bildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar02.11.2021 tarih ve 17:26 saatli duyurumuzun düzeltmesidir.Ihlas Haber Ajansı payları, 3/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 64.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiIHLAS HABER AJANSI XUTUM 03/11/2021IHLAS HABER AJANSI XTUMY 03/11/2021IHLAS HABER AJANSI XBANA 03/11/2021IHLAS HABER AJANSI XHARZ 03/11/2021IHLAS HABER AJANSI XUHIZ 03/11/2021IHLAS HABER AJANSI XSIST 03/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974029BIST