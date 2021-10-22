***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [IHAAS]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi22/10/2021Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıİHLAS HABER AJANSI A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)22.000.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)34,38Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)4,6Aracı KuruluşTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)101.200.000AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 21/10/2021 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 22.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 4,60 TL fiyattan 26-27/10/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, IHAAS.HE (ikincil piyasada işlem kodu IHAAS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.IHAAS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 101.200.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972072BIST