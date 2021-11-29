***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 10:03
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979970
BIST
10:551.783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.779
10:5512,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1905
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:5514,1571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1481
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:55730,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 17,18
|Açılış
|: 730,23
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KTSKR
|31,24
|39.058.942
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|6.971.706
|% 10,00
|
|PRKAB
|87,00
|128.009.369
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|13.769.337
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|11.081.884
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|DURDO
|19,07
|24.563.605
|% -8,58
|
|FRIGO
|3,82
|16.760.414
|% -7,95
|
|BJKAS
|5,39
|33.269.555
|% -6,42
|
|THYAO
|17,15
|818.944.942
|% 0,94
|
|SISE
|12,02
|291.943.460
|% 0,67
|
|ASELS
|21,30
|231.759.053
|% 3,00
|
|MIATK
|26,98
|217.526.957
|% 6,14
|
|KRDMD
|8,68
|213.901.205
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,25
|126.842.810
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,20
|174.188.642
|% 0,31
|
|THYAO
|17,15
|818.944.942
|% 0,94
|
|TSKB
|1,46
|56.912.791
|% -0,68
|
|ODAS
|1,53
|57.236.128
|% -0,65
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5435
|12,5452
|% 1,42
|
|Euro
|14,1305
|14,1626
|% 1,10
|
|Sterlin
|16,8165
|16,9009
|% 2,09
|
|Frank
|13,6076
|13,6896
|% 1,93
|
|Riyal
|3,3640
|3,3808
|% 2,33
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,33
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,28
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,50
|0,31
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|3,14
|
Seans Raporu
10:52
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