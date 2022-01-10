***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 12:39
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991457
BIST
13:552.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 31,42
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:5513,7806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0258
|Açılış
|: 13,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:5515,6107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1146
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:55797,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,24
|Açılış
|: 797,07
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:55
|GEDZA
|20,04
|28.929.712
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.953.312
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.340.865
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.781.877
|% 9,94
|
|LIDFA
|4,36
|51.342.858
|% -8,40
|
|ELITE
|18,23
|178.735.939
|% -8,11
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,66
|18.796.882
|% -3,95
|
|THYAO
|26,88
|2.698.297.569
|% 7,78
|
|GARAN
|11,84
|1.582.039.660
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.403.488.300
|% 1,81
|
|SISE
|15,13
|1.143.172.042
|% 1,82
|
|EREGL
|30,88
|1.112.210.193
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,76
|959.948.375
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|501.793.076
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.582.039.660
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.403.488.300
|% 1,81
|
|THYAO
|26,88
|2.698.297.569
|% 7,78
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7704
|13,7806
|% -0,19
|
|Euro
|15,5911
|15,6107
|% -0,73
|
|Sterlin
|18,6558
|18,7494
|% -0,31
|
|Frank
|14,8892
|14,9789
|% -0,58
|
|Riyal
|3,6601
|3,6785
|% -0,18
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|3,55
|
|Altın Gr.
|797
|798
|0,21
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,72
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,90
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|