***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:36
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019436
BIST
12:012.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -20,57
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
12:0114,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0206
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0115,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0128
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:01921,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,15
|Açılış
|: 921,30
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:01
|CLEBI
|257,60
|73.574.045
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,27
|51.586.931
|% 7,73
|
|ATLAS
|1,44
|7.664.029
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.163.765
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.098.793
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.937.574
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,50
|15.066.361
|% -7,59
|
|THYAO
|36,68
|2.252.150.876
|% 1,44
|
|GARAN
|13,62
|1.373.591.524
|% -1,87
|
|SISE
|17,29
|1.282.525.762
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,92
|1.047.500.164
|% -1,99
|
|KRDMD
|16,24
|1.022.955.600
|% 0,31
|
|ODAS
|2,27
|561.797.778
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,69
|652.654.830
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,92
|1.047.500.164
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,81
|819.547.785
|% -3,05
|
|TSKB
|1,68
|252.433.366
|% -3,45
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6801
|14,6827
|% 0,14
|
|Euro
|15,9650
|15,9781
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,0389
|19,1344
|% -0,04
|
|Frank
|15,6764
|15,7708
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,13
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-2,45
|
|Altın Gr.
|921
|922
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.077
|6.229
|8,11
|
|Yarım
|2.937
|3.013
|3,92
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,18
|
Seans Raporu
12:01
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12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -0.57 ) 2, 716
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12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
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12:15XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 21, 676.00 milyon TL de
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12:15ZRGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 264, 393 adet işlem
-
12:11ISFIN
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 024, 524 adet işlem