***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 10:01
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022225
BIST
11:182.510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,75
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:1814,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:1815,8812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0652
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8813
En Düşük
15,8030
11:18916,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,35
|Açılış
|: 916,17
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DAGHL
|20,92
|5.256.725
|% 8,45
|
|MANAS
|26,26
|23.375.666
|% 5,46
|
|SMRTG
|18,04
|201.224.309
|% 5,01
|
|SMART
|5,69
|7.043.843
|% 4,98
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|PEGYO
|1,35
|16.807.021
|% -7,53
|
|ISGYO
|10,39
|43.795.572
|% -6,14
|
|ASUZU
|88,65
|12.937.134
|% -4,88
|
|DOBUR
|46,50
|2.268.068
|% -4,75
|
|KAPLM
|53,20
|3.451.742
|% -4,74
|
|THYAO
|38,74
|2.050.261.015
|% -0,05
|
|PETKM
|10,42
|711.875.399
|% 1,36
|
|GARAN
|14,10
|673.254.944
|% -0,56
|
|KRDMD
|16,27
|649.331.284
|% -0,79
|
|EREGL
|35,64
|624.889.713
|% -0,67
|
|ODAS
|2,51
|305.823.926
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,87
|266.799.658
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,22
|200.078.087
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,18
|457.735.187
|% -0,77
|
|PETKM
|10,42
|711.875.399
|% 1,36
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6669
|14,6713
|% 0,14
|
|Euro
|15,8738
|15,8812
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,0218
|19,1172
|% 0,19
|
|Frank
|15,3836
|15,4763
|% 0,41
|
|Riyal
|3,8995
|3,9191
|% 0,12
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-8,61
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,10
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
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11:33KAPLM
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 107 adet işlem
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11:32DESA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 240 adet işlem
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11:31XU100
Endeks 2, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 13, 941.00 milyon TL de
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11:31DESA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 437 adet işlem
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11:30AVGYO
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 796 adet işlem