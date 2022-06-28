***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 16:31
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039727
BIST
17:452.489
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -40,66
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:4516,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1267
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:4517,5201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:45972,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,62
|Açılış
|: 972,48
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DOKTA
|34,98
|9.933.688
|% 10,00
|
|BMSCH
|10,34
|92.255.322
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.168.914
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.723.929
|% 9,96
|
|SEKUR
|15,26
|100.757.831
|% -8,57
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,31
|148.466.737
|% -6,84
|
|TSGYO
|4,22
|22.940.796
|% -6,43
|
|THYAO
|48,66
|5.205.095.851
|% -1,82
|
|SISE
|21,42
|1.628.688.480
|% -1,11
|
|EREGL
|27,40
|1.387.275.299
|% -1,58
|
|SAHOL
|20,06
|1.268.072.289
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,32
|1.081.425.095
|% -2,23
|
|YKBNK
|4,51
|995.099.734
|% -3,01
|
|ODAS
|3,05
|648.532.579
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|506.231.164
|% 1,55
|
|TSKB
|2,08
|368.186.396
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,32
|1.081.425.095
|% -2,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6323
|16,6494
|% 0,75
|
|Euro
|17,4827
|17,5163
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,1931
|20,2943
|% -0,12
|
|Frank
|17,2717
|17,3757
|% 0,31
|
|Riyal
|4,4111
|4,4332
|% 0,45
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,99
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.508
|6.615
|23,00
|
|Yarım
|3.190
|3.235
|11,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,50
|
Seans Raporu
17:43
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17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
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17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
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17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de
-
17:54MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 652 adet işlem