***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 16:11
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072224
BIST
16:413.634
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 80,72
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
16:4118,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0554
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:4118,1184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0273
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:41988,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,98
|Açılış
|: 988,43
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PENTA
|440,00
|14.320.680
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|183.757.218
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|148.012.818
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|290.323.366
|% 9,99
|
|BTCIM
|36,62
|41.511.392
|% 9,97
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|1.104.728.251
|% -5,00
|
|SILVR
|25,58
|17.423.962
|% -4,48
|
|KZBGY
|17,73
|322.017.689
|% -4,11
|
|DNISI
|7,60
|33.701.778
|% -3,92
|
|THYAO
|89,90
|3.844.727.765
|% 2,16
|
|YKBNK
|8,77
|2.468.787.743
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,50
|2.387.938.209
|% 3,77
|
|ISCTR
|8,52
|2.219.763.764
|% 3,65
|
|KOZAL
|200,00
|2.036.259.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|4,25
|1.569.815.833
|% 1,92
|
|YKBNK
|8,77
|2.468.787.743
|% 4,78
|
|ISCTR
|8,52
|2.219.763.764
|% 3,65
|
|AKBNK
|13,50
|2.387.938.209
|% 3,77
|
|ODAS
|8,53
|958.278.185
|% 4,79
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5954
|% 0,30
|
|Euro
|18,1007
|18,1148
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,8315
|20,9360
|% -0,66
|
|Frank
|18,4733
|18,5846
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9327
|4,9575
|% 0,15
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-16,05
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|12,00
|
|Tam
|6.668
|6.728
|-62,00
|
|Yarım
|3.249
|3.286
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,37
|93,37
|-1,20
|
Seans Raporu
16:39
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16:54XU100
Endeks 3, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 32 üstünde . İşlem hacmi 47, 163.00 milyon TL de
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16:54HTTBT
Yüzde 6.27 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 461, 967 adet işlem
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16:50GOZDE
Yüzde 5.54 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 908, 297 adet işlem
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16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, YKBNK, PGSUS
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16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 11 artarak (% 2.19 ) 3, 218