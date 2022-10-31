***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:03
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075151
BIST
09:553.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,66
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.885
En Düşük
3.885
09:5518,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
09:5518,5320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
09:55982,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 982,41
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AEFES
|47,00
|55.187.425
|% 0,00
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% 0,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 0,00
|
|AKENR
|3,44
|48.263.124
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,30
|46.038.023
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,60
|367.168.160
|% -65,62
|
|GSRAY
|5,46
|109.144.802
|% 0,00
|
|INTEM
|89,90
|9.846.466
|% 0,00
|
|IPEKE
|25,28
|82.401.515
|% 0,00
|
|ISFIN
|8,50
|48.262.827
|% 0,00
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% 0,00
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6154
|% 0,19
|
|Euro
|18,5085
|18,5320
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,5228
|21,6308
|% 0,03
|
|Frank
|18,5863
|18,6982
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,15
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.597
|6.670
|-66,00
|
|Yarım
|3.215
|3.262
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-17,00
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
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10:05XU100
Endeks 3, 879 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 27, 305.00 milyon TL de
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında