***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 12:13
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093944
BIST
15:015.406
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -117,95
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:0118,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:0119,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:011.113,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,17
|Açılış
|: 1.113,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:59
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,84
|4.232.278
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|53.228.977
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.049.379
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|343.329.409
|% -9,96
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|BRKVY
|26,22
|32.422.285
|% -9,90
|
|EREGL
|42,88
|16.047.468.211
|% -0,09
|
|THYAO
|143,40
|8.669.913.959
|% -0,76
|
|KRDMD
|19,53
|6.150.031.855
|% -1,31
|
|ASELS
|63,80
|4.524.798.571
|% -2,07
|
|AKBNK
|19,35
|3.300.870.731
|% -1,53
|
|EREGL
|42,88
|16.047.468.211
|% -0,09
|
|EKGYO
|9,11
|3.121.492.290
|% -3,29
|
|KRDMD
|19,53
|6.150.031.855
|% -1,31
|
|YKBNK
|11,36
|2.298.022.182
|% -2,41
|
|AKBNK
|19,35
|3.300.870.731
|% -1,53
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7619
|18,7668
|% 0,13
|
|Euro
|19,9271
|19,9446
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4917
|22,6045
|% -0,19
|
|Frank
|20,1621
|20,2835
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9774
|5,0023
|% 0,16
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.545
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.654
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|1,57
|
Seans Raporu
14:59
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