***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:21
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110305
BIST
10:124.833
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -97,33
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.823
10:1218,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:1220,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0130
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:121.134,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.134,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:12
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|10.760.587
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|222.273
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|31.131.391
|% 9,96
|
|NUHCM
|114,00
|10.340.945
|% 9,93
|
|VKING
|36,40
|962.962
|% -9,99
|
|TURSG
|8,73
|7.888.705
|% -8,68
|
|CANTE
|66,25
|8.688.953
|% -7,99
|
|ISBIR
|79,30
|39.650
|% -7,20
|
|GSRAY
|8,76
|29.503.237
|% -6,51
|
|KRDMD
|18,07
|263.173.412
|% 2,32
|
|THYAO
|136,80
|218.600.599
|% -2,22
|
|ASELS
|56,90
|182.686.023
|% -3,23
|
|EREGL
|39,72
|138.999.204
|% -0,85
|
|KOZAL
|515,30
|125.734.097
|% -1,57
|
|KRDMD
|18,07
|263.173.412
|% 2,32
|
|BSOKE
|6,48
|59.199.567
|% 1,57
|
|BUCIM
|5,99
|43.564.811
|% 7,35
|
|AKBNK
|15,94
|80.112.843
|% -1,60
|
|OYAKC
|24,80
|122.087.536
|% 9,44
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8237
|18,8396
|% 0,07
|
|Euro
|20,2124
|20,2222
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5899
|22,7032
|% 0,11
|
|Frank
|20,2488
|20,3708
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,03
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|4,05
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.744
|7.812
|24,00
|
|Yarım
|3.783
|3.823
|12,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.911
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|1,13
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