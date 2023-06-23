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***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

23.06.2023 14:29
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [IHAAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161803


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DERIM 10,34 15.973.792 % 10,00  
GOKNR 12,88 147.612.571 % 9,99  
GRSEL 19,63 38.906.161 % 9,97  
YAPRK 69,05 89.660.651 % 9,95  
OTTO 158,10 10.146.068 % 9,94  
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Altın Gr. 1.559 1.559 28,39  
Cumhuriyet 10.365 10.522 435,00  
Tam 10.296 10.596 438,99  
Yarım 4.986 5.151 124,00  
Çeyrek 2.501 2.575 61,00  
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Gümüş Gr. 18,19 18,22 0,40  
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