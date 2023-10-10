***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2023 13:59
***IHAAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203790
BIST
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16:028.411
En Düşük
|Değişim
|: 2,66%
|| 217,85
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0227,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0229,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1262
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:021.653,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.653,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOBUR
|71,50
|21.278.667
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|536.498.426
|% 10,00
|
|POLTK
|9.020,00
|135.584.610
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|398.729.139
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|196.105.068
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|499.973.826
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUNTK
|71,00
|51.523.690
|% -3,92
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|YKSLN
|15,19
|73.605.569
|% -3,37
|
|ASELS
|42,94
|4.806.906.148
|% -2,14
|
|THYAO
|231,70
|4.221.635.259
|% 1,98
|
|TUPRS
|148,20
|3.273.956.526
|% 0,20
|
|YKBNK
|19,24
|3.228.358.712
|% 3,89
|
|EREGL
|44,42
|3.084.849.666
|% 2,63
|
|ZOREN
|6,50
|3.068.151.053
|% 5,69
|
|KATMR
|3,18
|980.334.042
|% -1,24
|
|EKGYO
|8,33
|2.163.591.141
|% 1,71
|
|SKBNK
|7,52
|1.832.672.975
|% 8,20
|
|ODAS
|13,58
|2.925.249.265
|% 9,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7218
|27,7266
|% 0,21
|
|Euro
|29,3954
|29,4105
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8439
|34,0136
|% 0,18
|
|Frank
|30,4377
|30,6211
|% 0,07
|
|Riyal
|7,3697
|7,4067
|% 0,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,44
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|11.484
|11.658
|113,00
|
|Tam
|11.239
|11.327
|-5,00
|
|Yarım
|5.637
|5.681
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.810
|2.840
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|-0,46
|
Seans Raporu
16:02
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16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem
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16:15BJKAS
Yüzde 7.00 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 745, 533 adet işlem
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16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, GUBRF
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 58 artarak (% 2.14 ) 7, 295
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, QNBFB, CASA, BRMEN, SAYAS, TKNSA, BVSAN, BRSAN, SMART, FMIZP