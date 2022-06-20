***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.06.2022 11:21
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (20.06.2022) yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038207
BIST
14:042.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,70
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.529
14:0417,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:0418,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:041.024,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.024,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:02
|EGEEN
|2.205,50
|146.692.489
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.299.915
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|24.107.670
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|CASA
|117,00
|278.789
|% -4,10
|
|THYAO
|49,38
|3.699.244.443
|% 2,49
|
|EREGL
|27,88
|1.921.268.018
|% -3,33
|
|SASA
|45,80
|989.133.129
|% -0,52
|
|SISE
|22,00
|881.461.416
|% 0,46
|
|TUPRS
|258,10
|812.565.613
|% -3,84
|
|ODAS
|3,08
|671.946.851
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,90
|622.937.259
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,03
|417.185.606
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,63
|201.345.737
|% 0,38
|
|THYAO
|49,38
|3.699.244.443
|% 2,49
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3274
|17,3291
|% 0,02
|
|Euro
|18,2383
|18,2573
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,1629
|21,2691
|% 0,23
|
|Frank
|17,9252
|18,0331
|% 0,81
|
|Riyal
|4,6042
|4,6273
|% 0,02
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.799
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,21
|