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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.03.2023 12:07
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün (20.03.2023) yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.  Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126195


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GOKNR 23,56 796.438.271 % 9,99  
MERKO 6,51 49.606.703 % 9,97  
FENER 58,20 46.148.293 % 9,92  
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Altın Gr. 1.210 1.210 -6,55  
Cumhuriyet 8.124 8.247 -15,00  
Tam 8.139 8.222 236,00  
Yarım 3.990 4.023 115,00  
Çeyrek 1.995 2.012 58,00  
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Gümüş Gr. 13,72 13,74 -0,09  
B. Petrol 71,67 71,67 -1,30  
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