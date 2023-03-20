***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2023 12:07
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (20.03.2023) yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126195
BIST
13:525.080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -56,11
|Açılış
|: 5.120
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|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:5219,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 19,2630
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|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:5220,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0806
|Açılış
|: 20,5900
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|Önceki Kapanış
|: 20,4900
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20,3523
En Düşük
20,2229
13:521.209,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,55
|Açılış
|: 1.209,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:50
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.438.271
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.606.703
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.148.293
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|ONCSM
|113,00
|77.337.016
|% -8,13
|
|SDTTR
|136,20
|603.247.122
|% -7,91
|
|BTCIM
|36,50
|45.790.440
|% -7,83
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|ASELS
|57,85
|2.229.185.814
|% 0,87
|
|THYAO
|127,90
|1.969.257.300
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,90
|566.135.288
|% -2,54
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0109
|19,0148
|% 0,00
|
|Euro
|20,3390
|20,3510
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1337
|23,2497
|% 0,19
|
|Frank
|20,4119
|20,5348
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0469
|5,0722
|% 0,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-6,56
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-6,55
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.139
|8.222
|236,00
|
|Yarım
|3.990
|4.023
|115,00
|
|Çeyrek
|1.995
|2.012
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|-1,30
|