***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme
19.11.2021 11:52
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
SPK'YA UYUM MADDELERİ 19/04/2021 26/04/2021 10316
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978674
BIST
12:161.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 15,39
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
12:1611,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0740
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:1612,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0053
|Açılış
|: 12,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:16655,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -5,13
|Açılış
|: 655,37
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:16
|DURDO
|15,84
|20.894.463
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|30.357.089
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.765.586
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.757.583
|% 9,96
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.671.607
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,31
|222.558.043
|% -7,74
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|GMTAS
|2,27
|3.107.944
|% -3,40
|
|KRDMD
|8,28
|1.090.169.774
|% 5,61
|
|GARAN
|12,25
|732.216.716
|% 0,08
|
|SISE
|11,21
|576.739.894
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,59
|520.044.815
|% -0,28
|
|THYAO
|17,97
|512.934.385
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,59
|520.044.815
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,28
|1.090.169.774
|% 5,61
|
|TSKB
|1,57
|118.163.751
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,19
|154.457.359
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,06
|198.721.630
|% 4,08
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0931
|11,1100
|% 0,67
|
|Euro
|12,5516
|12,5699
|% 0,04
|
|Sterlin
|14,7548
|14,8288
|% -0,70
|
|Frank
|11,8100
|11,8811
|% -0,61
|
|Riyal
|2,9246
|2,9393
|% -0,34
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-6,90
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|4.331
|4.396
|-56,00
|
|Tam
|4.308
|4.418
|-66,61
|
|Yarım
|2.082
|2.137
|-32,22
|
|Çeyrek
|1.044
|1.069
|-16,11
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|0,38
|
Seans Raporu
12:16
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29ECZYT
Yüzde 5.02 oranında artışla 43.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 592 adet işlem
-
12:28ENJSA
Yüzde 4.53 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 708, 444 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.71 ) 1, 557
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, TETMT, CELHA, FRIGO, RALYH, PRKAB, DITAS, DURDO