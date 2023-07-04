***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik, 04.07.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 04.07.2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 04/07/2023 04/07/2023 10863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165503BIST