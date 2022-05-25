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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2022 14:33
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul Tarihi 20.06.2022
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA – İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10 - Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IHLAS HABER AJANSI A.S. 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (25.05.2022) yapılan toplantısında
a) Şirketimizin 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.06.2022 Pazartesi günü saat 08.30' da ekli gündem maddelerindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,
b) Toplantıya davetin T.T.K. 414. madde hükümlerine uyularak yapılmasına,
c) T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032323


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Çeyrek 1.555 1.592 -5,75  
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