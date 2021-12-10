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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

10.12.2021 20:38
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değe


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982796


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Altın Ons 1.783 1.784 8,16  
Altın Gr. 794 794 6,36  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 0,22  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,12  
B. Petrol 74,78 74,78 0,36  
Seans Raporu 18:05
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