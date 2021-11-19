***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
19.11.2021 10:04
n Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikasının kabul edilmesine, kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.ihlashaberajansi.com.tr) yayımlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978600
BIST
11:311.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 15,02
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:3110,9941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0419
|Açılış
|: 10,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:3112,4619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1027
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:31652,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -8,40
|Açılış
|: 652,09
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:31
|TETMT
|209,50
|8.640.095
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.812.018
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.171.422
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.399.335
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.502.605
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,47
|177.485.063
|% -6,71
|
|ULAS
|3,75
|896.273
|% -4,34
|
|GMTAS
|2,25
|3.006.420
|% -4,26
|
|KRDMD
|8,18
|837.903.521
|% 4,34
|
|GARAN
|12,26
|631.306.462
|% 0,16
|
|SISE
|11,20
|523.471.846
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,59
|406.360.098
|% -0,28
|
|THYAO
|18,02
|402.650.039
|% 0,11
|
|YKBNK
|3,59
|406.360.098
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,18
|837.903.521
|% 4,34
|
|TSKB
|1,57
|97.907.180
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,02
|183.099.153
|% 2,72
|
|GARAN
|12,26
|631.306.462
|% 0,16
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9834
|10,9941
|% -0,38
|
|Euro
|12,4486
|12,4619
|% -0,82
|
|Sterlin
|14,7004
|14,7742
|% -1,06
|
|Frank
|11,7380
|11,8088
|% -1,22
|
|Riyal
|2,9056
|2,9202
|% -0,98
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-6,17
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,72
|8,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|0,76
|