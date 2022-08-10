***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.08.2022 15:41
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.08.2022 tarih ve 10546 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054141
BIST
15:452.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.819
En Düşük
2.764
15:4517,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0574
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:4518,5463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2686
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
15:451.041,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.041,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ASUZU
|264,60
|196.452.746
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|383.927.829
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.618.315
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.812.250
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|17.095.532
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.729.577
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.441.701.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,40
|1.546.580.280
|% -8,76
|
|THYAO
|59,45
|2.843.468.149
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,40
|2.018.921.281
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,79
|1.550.503.730
|% 3,27
|
|KOZAL
|158,40
|1.546.580.280
|% -8,76
|
|KOZAA
|26,98
|1.441.701.552
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,40
|2.018.921.281
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,54
|1.105.467.392
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,70
|687.271.683
|% 4,25
|
|ODAS
|3,94
|960.924.074
|% -5,97
|
|TSKB
|3,38
|610.748.877
|% 4,00
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9465
|17,9516
|% 0,29
|
|Euro
|18,5361
|18,5505
|% 1,49
|
|Sterlin
|21,8770
|21,9867
|% 1,44
|
|Frank
|18,9634
|19,0777
|% 1,35
|
|Riyal
|4,7531
|4,7770
|% 0,05
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,14
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|6,78
|
|Cumhuriyet
|6.940
|7.045
|35,00
|
|Tam
|6.955
|7.028
|31,00
|
|Yarım
|3.389
|3.436
|15,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.717
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,11
|
|B. Petrol
|95,69
|95,69
|-0,62
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:57SUWEN
Yüzde 5.58 oranında artışla 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 474, 906 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 22 artarak (% 0.98 ) 3, 026
-
15:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, AKBNK
-
15:56XU100
Endeks 2, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 32, 096.00 milyon TL de
-
15:56MIPAZ
Yüzde 6.89 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 063, 396 adet işlem