***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.04.2023 14:53
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 16922 sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141154
BIST
15:414.782
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -109,07
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.781
15:4119,4278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:4121,4811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1686
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:411.247,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.247,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:39
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.861.248
|% 9,89
|
|BURCE
|78,15
|108.118.862
|% 9,30
|
|BURVA
|37,72
|59.602.007
|% 7,96
|
|KRGYO
|20,74
|18.363.602
|% 7,46
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|IMASM
|33,80
|177.815.244
|% -9,96
|
|THYAO
|130,00
|2.514.327.038
|% -2,77
|
|KOPOL
|43,44
|2.015.142.391
|% -2,03
|
|EREGL
|33,26
|1.793.050.338
|% -2,63
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|ASTOR
|49,14
|1.355.938.828
|% 0,45
|
|EKGYO
|6,29
|494.772.605
|% -2,02
|
|ISCTR
|11,27
|836.284.264
|% -1,40
|
|YKBNK
|9,81
|666.136.302
|% -0,91
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|KRDMD
|16,10
|1.074.472.644
|% -5,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4187
|19,4229
|% -0,01
|
|Euro
|21,4733
|21,4935
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,1494
|24,2705
|% 0,48
|
|Frank
|21,7650
|21,8961
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,01
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,99
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|9.026
|9.163
|36,00
|
|Tam
|9.108
|9.279
|-10,00
|
|Yarım
|4.445
|4.530
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-0,68
|