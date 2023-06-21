***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.06.2023 08:00
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20 Haziran 2023 tarihli ve 17982 sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160663
BIST
'
18:105.252
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
0
En Yüksek
0
18:1023,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0074
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6312
En Düşük
23,5198
18:1025,7047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0196
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,7984
En Düşük
25,4332
18:101.464,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.464,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|DAPGM
|55,55
|64.417.375
|% 92,50
|
|KRDMB
|16,95
|46.011.888
|% 0,65
|
|KRDMA
|17,70
|36.706.815
|% 0,62
|
|KRDMD
|19,47
|1.400.356.782
|% 0,57
|
|KERVN
|0,81
|677.514
|% 0,00
|
|KERVN
|0,81
|677.514
|% 0,00
|
|KENT
|170,70
|726.100
|% 0,00
|
|SNPAM
|15,26
|418.831
|% 0,00
|
|SELGD
|6,03
|1.247.230
|% 0,00
|
|TBORG
|29,30
|619.149
|% 0,00
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 0,00
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5343
|23,5675
|% 0,03
|
|Euro
|25,6982
|25,7047
|% -0,08
|
|Sterlin
|30,0005
|30,1509
|% 0,07
|
|Frank
|26,0972
|26,2544
|% -0,16
|
|Riyal
|6,2594
|6,2908
|% -0,04
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.647
|4.781
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.327
|2.391
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|17,45
|17,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,07
|