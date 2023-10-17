***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.10.2023 09:43
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.10.2023 tarih ve 16:37:52 saatinde gönderilen bildirimin yeniden gönderimidir.
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.10.2023 tarihli ve 20651 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207024
BIST
'
12:047.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,47
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0427,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0782
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0429,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0595
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:041.723,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.723,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:02
|AVTUR
|7,70
|7.216.624
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.013.480
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.260.365
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.045.881
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.748.000
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,80
|2.216.696.017
|% -0,09
|
|BRSAN
|928,70
|1.671.817.516
|% 3,87
|
|TUPRS
|140,50
|1.566.855.428
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,00
|1.231.879.687
|% 2,54
|
|PETKM
|22,46
|1.127.217.080
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,50
|985.994.011
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|640.993.000
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.704.536
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|753.906.866
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,81
|1.051.926.819
|% 0,64
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9096
|27,9157
|% 0,29
|
|Euro
|29,4774
|29,4912
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,8234
|33,9931
|% -0,15
|
|Frank
|30,7982
|30,9837
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4187
|7,4559
|% 0,36
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.614
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.825
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.903
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,12
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:16TRCAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 432 adet işlem
-
12:15DMRGD
Yüzde 5.49 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 986, 264 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 74 artarak (% 0.26 ) 8, 371
-
12:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVTUR, INGRM
-
12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BRSAN, TUPRS