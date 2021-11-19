***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 10:02
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip Sn. Betül Üstün'ün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak, ayrıca personelimizden Sn. Ferdi Mustafaoğlu'nun ise Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: Betül Üstün Telefon: 0212 454 39 15 e-mail: betul.ustun@iha.com.tr Ferdi Mustafaoğlu Telefon: 0212 454 39 07 e-mail: ferdi.mustafaoglu@iha.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978595
BIST
11:161.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:1610,9452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0908
|Açılış
|: 10,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:1612,4153
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1493
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:16654,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -5,64
|Açılış
|: 654,85
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TETMT
|209,50
|8.572.636
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.273.797
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.082.970
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.102.023
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.009.692
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,44
|161.067.637
|% -6,90
|
|ADEL
|22,42
|352.264
|% -4,76
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|KRDMD
|8,16
|785.549.377
|% 4,08
|
|GARAN
|12,25
|609.335.813
|% 0,08
|
|SISE
|11,19
|482.575.677
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,60
|398.068.038
|% 0,00
|
|THYAO
|18,01
|368.876.744
|% 0,06
|
|YKBNK
|3,60
|398.068.038
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,16
|785.549.377
|% 4,08
|
|TSKB
|1,57
|97.491.635
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,03
|179.507.795
|% 3,06
|
|GARAN
|12,25
|609.335.813
|% 0,08
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9354
|10,9452
|% -0,82
|
|Euro
|12,4006
|12,4153
|% -1,19
|
|Sterlin
|14,7400
|14,8139
|% -0,79
|
|Frank
|11,7732
|11,8441
|% -0,92
|
|Riyal
|2,9120
|2,9266
|% -0,77
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-6,07
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|0,83
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:32XU100
Endeks 1, 751 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 7, 451.00 milyon TL de
-
11:31BRISA
Yüzde 5.61 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 988 adet işlem
-
11:30FRIGO
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 132, 244 adet işlem
-
11:29ELITE
Yüzde 5.40 oranında artışla 19.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 661, 833 adet işlem
-
11:28BOSSA
Yüzde 4.34 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 022 adet işlem