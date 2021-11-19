***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip Sn. Betül Üstün'ün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak, ayrıca personelimizden Sn. Ferdi Mustafaoğlu'nun ise Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: Betül Üstün Telefon: 0212 454 39 15 e-mail: betul.ustun@iha.com.tr Ferdi Mustafaoğlu Telefon: 0212 454 39 07 e-mail: ferdi.mustafaoglu@iha.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978595BIST