***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 16:37
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.10.2023 tarihli ve 20651 sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206829
BIST
'
18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0415
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8832
En Düşük
27,8100
18:0529,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4806
En Düşük
29,3805
18:051.720,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.720,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.721,24
En Düşük
1.716,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8490
|27,8672
|% 0,12
|
|Euro
|29,3732
|29,4943
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,9052
|34,0752
|% 0,09
|
|Frank
|30,7864
|30,9718
|% 0,05
|
|Riyal
|7,3953
|7,4324
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.921
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.700
|273,00
|
|Yarım
|5.812
|5.872
|137,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.936
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|