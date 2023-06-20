***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 24.03.2023 tarih ve 2023/17 sayılı yönetim kurulu kararının revize edilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 210.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 163.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 4.200.000 6.496.875,000 154,68750 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 HamilineB Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 59.800.000 92.503.125,000 154,68750 B Grubu B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 64.000.000 99.000.000,000 154,68750İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 60.000.000Diğer Kar Yedekleri (TL) 39.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulunun bugün (20.06.2023) yapılan toplantısında24.03.2023 tarih ve 2023/17 sayılı yönetim kurulu kararımızın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden1- Şirketimizin, 210.000.000 TL (iki yüz on milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000 TL (altmış dört milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 99.000.000 TL (doksan dokuz milyon Türk Lirası) %154,6875 oranında artırılarak, 163.000.000 TL (yüz altmış üç milyon Türk Lirası) ‘ye çıkarılmasına,2- Artırılan 99.000.000 TL (doksan dokuz milyon Türk Lirası) sermayenin 60.000.000 TL'si (altmış milyon Türk Lirası) Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primleri) hesabından, 39.000.000 TL'si (otuz dokuz milyon Türk Lirası) ise Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanarak sermayeye eklenmesine,3- Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,4- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere, (A) Grubu (İmtiyazlı- Hamiline) pay sahipleri için (A) Grubu (İmtiyazlı- Hamiline), (B) Grubu (Hamiline) pay sahipleri için (B) Grubu (Hamiline) pay çıkartılmasına,5- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verilmiştir.Revize edilen Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı ve İhraç Belgesi ekte pdf olarak verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 IHRAC BELGESI.pdfEK: 2 IHAAS_ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TASARISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160515BIST