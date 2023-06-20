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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.06.2023 16:52
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 24.03.2023 tarih ve 2023/17 sayılı yönetim kurulu kararının revize edilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 210.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 163.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 4.200.000 6.496.875,000 154,68750 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 Hamiline
B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 59.800.000 92.503.125,000 154,68750 B Grubu B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 64.000.000 99.000.000,000 154,68750

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 60.000.000
Diğer Kar Yedekleri (TL) 39.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bugün (20.06.2023) yapılan toplantısında
24.03.2023 tarih ve 2023/17 sayılı yönetim kurulu kararımızın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden
1- Şirketimizin, 210.000.000 TL (iki yüz on milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000 TL (altmış dört milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 99.000.000 TL (doksan dokuz milyon Türk Lirası) %154,6875 oranında artırılarak, 163.000.000 TL (yüz altmış üç milyon Türk Lirası) ‘ye çıkarılmasına,
2- Artırılan 99.000.000 TL (doksan dokuz milyon Türk Lirası) sermayenin 60.000.000 TL'si (altmış milyon Türk Lirası) Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primleri) hesabından, 39.000.000 TL'si (otuz dokuz milyon Türk Lirası) ise Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanarak sermayeye eklenmesine,
3- Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
4- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere, (A) Grubu (İmtiyazlı- Hamiline) pay sahipleri için (A) Grubu (İmtiyazlı- Hamiline), (B) Grubu (Hamiline) pay sahipleri için (B) Grubu (Hamiline) pay çıkartılmasına,
5- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verilmiştir.
Revize edilen Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı ve İhraç Belgesi ekte pdf olarak verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHRAC BELGESI.pdf
EK: 2 IHAAS_ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TASARISI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160515


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