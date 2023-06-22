***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 210.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 163.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 4.200.000 6.496.875,000 154,68750 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 HamilineB Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 59.800.000 92.503.125,000 154,68750 B Grubu B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 64.000.000 99.000.000,000 154,68750İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 60.000.000Diğer Kar Yedekleri (TL) 39.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 64.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olarak 154,6875 % oranında 99.000.000 TL tutarında artırılarak, 163.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunarak 21.06.2023 Tarih ve 2023/36 Sayılı Bültende onaylandığı duyurulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 IHRAC BELGESI.pdfEK: 2 IHAAS_ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TASARISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161163BIST