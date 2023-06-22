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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2023 17:40
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 210.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 163.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 4.200.000 6.496.875,000 154,68750 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 Hamiline
B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 59.800.000 92.503.125,000 154,68750 B Grubu B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 64.000.000 99.000.000,000 154,68750

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 60.000.000
Diğer Kar Yedekleri (TL) 39.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 64.000.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 154,6875 % oranında artırılarak 163.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 99.000.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/745 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.06.2023' tür.
Onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI IHRAC BELGESI.pdf
EK: 2 SPK ONAYLI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161328


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