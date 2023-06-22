***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 210.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 163.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 4.200.000 6.496.875,000 154,68750 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 HamilineB Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 59.800.000 92.503.125,000 154,68750 B Grubu B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 64.000.000 99.000.000,000 154,68750Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 60.000.000Diğer Kar Yedekleri (TL) 39.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 64.000.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 154,6875 % oranında artırılarak 163.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 99.000.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/745 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.06.2023' tür.Onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte sunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI IHRAC BELGESI.pdfEK: 2 SPK ONAYLI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161328BIST