***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.07.2023 18:54
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 210.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 64.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 163.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 4.200.000 6.496.875,000 154,68750 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHAS00017 Hamiline
B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 59.800.000 92.503.125,000 154,68750 B Grubu B Grubu, IHAAS, TREIHAS00025 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 64.000.000 99.000.000,000 154,68750
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 60.000.000
Diğer Kar Yedekleri (TL) 39.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 04.07.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 64.000.000 TL'dan 163.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan şekilde değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 04.07.2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI IHRAC BELGESI.pdf
EK: 2 SPK ONAYLI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165502
BIST