***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yoktur.İnternet Adresi www.ihlashaberajansi.com.trElektronik Posta AdresiE-postakurumsal@iha.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksYenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL 0 212 454 33 33 0 212 454 33 35Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBETÜL ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 19.11.2021 0212 454 39 15 betul.ustun@iha.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207250/701721FERDİ MUSTAFAOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 19.11.2021 0212 454 39 07 ferdi.mustafaoglu@iha.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.Şirketin Süresi SınırsızPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 03.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1 TRY 4200000 6,56 Oyda ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminde İmtiyaz Bulunmaktadır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 59800000 93,44 Yoktur. Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAMİT ARVAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilSAİT EKEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye DeğilUKAŞE GÜMÜŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET İLKER GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiMUSTAFA TANSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAMİT ARVAS Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiBÜLENT GENÇAY Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Koordinatör Yönetici Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Koordinatör Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiİRFAN ALTIKARDEŞ Genel Yayın Koordinatörü Yönetici Genel Yayın Koordinatörü YokturBİLAL KOÇ İdari İşler Koordinatörü Yönetici İdari İşler Koordinatörü YokturÖZGÜR YORUL Operasyon Koordinatörü Yönetici Operasyon Koordinatörü YokturAHMET BURAK VARLIK Pazarlama Koordinatörü Yönetici Pazarlama Koordinatörü YokturMURAD KASAPOĞLU Bilgi İşlem Koordinatörü Yönetici Bilgi İşlem Koordinatörü Yoktur