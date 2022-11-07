***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.11.2022 14:08
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 19.11.2021 0212 454 33 50 betul.ustun@iha.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207250/701721
FERDİ MUSTAFAOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 19.11.2021 0212 454 33 50 ferdi.mustafaoglu@iha.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077322
BIST
14:044.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 90,66
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:0418,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:0418,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0884
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:041.003,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.003,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:03
|EREGL
|36,62
|4.960.847.175
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.440.088
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.272.502
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|66.315.391
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.415.389
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.381.718
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,36
|10.714.506
|% -8,24
|
|DITAS
|34,84
|20.881.961
|% -7,39
|
|MERCN
|25,74
|71.237.704
|% -7,14
|
|KRDMD
|13,87
|5.313.536.961
|% 6,69
|
|EREGL
|36,62
|4.960.847.175
|% 9,97
|
|THYAO
|103,70
|4.823.257.656
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,81
|2.897.232.587
|% 4,57
|
|PETKM
|14,36
|2.841.635.573
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,81
|2.897.232.587
|% 4,57
|
|KRDMD
|13,87
|5.313.536.961
|% 6,69
|
|PETKM
|14,36
|2.841.635.573
|% 2,57
|
|ISCTR
|9,31
|1.594.765.744
|% 4,02
|
|HALKB
|8,86
|1.231.943.090
|% 3,75
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5997
|18,6113
|% 0,24
|
|Euro
|18,5732
|18,5820
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2579
|21,3645
|% 0,93
|
|Frank
|18,7146
|18,8273
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,21
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,79
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.718
|6.766
|132,00
|
|Yarım
|3.273
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|98,58
|98,58
|0,01
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18HKTM
Yüzde 5.47 oranında artışla 92.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 335, 124 adet işlem
-
14:17EREGL
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.62 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 649, 228 adet işlem
-
14:16KCHOL
Yüzde 5.26 oranında artışla 63.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 997, 536 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 59 artarak (% 2.70 ) 4, 708
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, PETKM