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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.11.2022 14:08
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 19.11.2021 0212 454 33 50 betul.ustun@iha.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207250/701721
FERDİ MUSTAFAOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 19.11.2021 0212 454 33 50 ferdi.mustafaoglu@iha.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077322


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:044.308
Değişim :  2,15% |  90,66
Açılış :  4.230  
Önceki Kapanış :  4.217  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EREGL 36,62 4.960.847.175 % 9,97  
DESA 39,08 61.440.088 % 9,96  
INVEO 28,30 74.272.502 % 9,95  
VAKKO 41,32 66.315.391 % 9,95  
GARFA 19,67 9.415.389 % 9,95  
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14:03 Alış Satış %  
Dolar 18,5997 18,6113 % 0,24  
Euro 18,5732 18,5820 % 0,49  
Sterlin 21,2579 21,3645 % 0,93  
Frank 18,7146 18,8273 % 0,61  
Riyal 4,9360 4,9607 % 0,21  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 -4,79  
Altın Gr. 1.004 1.004 -0,08  
Cumhuriyet 6.680 6.781 -8,00  
Tam 6.718 6.766 132,00  
Yarım 3.273 3.308 64,00  
Çeyrek 1.642 1.654 33,00  
Gümüş.Ons 20,65 20,68 -0,19  
Gümüş Gr. 12,36 12,38 -0,09  
B. Petrol 98,58 98,58 0,01  
Seans Raporu 14:03
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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