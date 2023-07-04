***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 03.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1 TRY 10696875 6,56 Oyda ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminde İmtiyaz Bulunmaktadır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 152303125 93,44 Yoktur. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165507BIST