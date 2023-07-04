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***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.07.2023 19:22
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 03.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 TRY 10696875 6,56 Oyda ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminde İmtiyaz Bulunmaktadır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 152303125 93,44 Yoktur. İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165507


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  6.015  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,07 3.194.483 % 93,08  
SEKFK 12,87 122.025.474 % 10,00  
OYAYO 14,08 9.140.146 % 10,00  
YAYLA 6,27 29.646.156 % 10,00  
VKFYO 34,54 37.442.099 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9731 25,9895 % 0,37  
Euro 28,2847 28,3968 % 0,31  
Sterlin 32,9669 33,1322 % 0,54  
Frank 28,8908 29,0649 % 0,33  
Riyal 6,9115 6,9461 % 0,32  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 2,64  
Altın Gr. 1.609 1.609 7,91  
Cumhuriyet 10.758 10.920 42,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.181 5.328 18,00  
Çeyrek 2.599 2.664 9,00  
Gümüş.Ons 22,97 23,00 0,08  
Gümüş Gr. 19,21 19,24 0,14  
B. Petrol 76,05 76,05 1,40  
Seans Raporu 18:05
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