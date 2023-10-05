***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAMİT ARVAS Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiBÜLENT GENÇAY Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiİRFAN ALTIKARDEŞ Genel Yayın Koordinatörü Yönetici Genel Yayın Koordinatörü YokturÖZGÜR YORUL Operasyon Koordinatörü Yönetici Operasyon Koordinatörü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199879BIST