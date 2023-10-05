***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2023 12:47
***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMİT ARVAS Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
BÜLENT GENÇAY Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
İRFAN ALTIKARDEŞ Genel Yayın Koordinatörü Yönetici Genel Yayın Koordinatörü Yoktur
ÖZGÜR YORUL Operasyon Koordinatörü Yönetici Operasyon Koordinatörü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199879
BIST
'
14:318.246
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -87,58
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3127,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3129,1017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1156
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:311.613,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.613,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:27
|TETMT
|2.228,90
|20.676.674
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|341.535.133
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.213.658
|% -8,67
|
|COSMO
|169,90
|55.969.063
|% -8,56
|
|MANAS
|11,03
|168.693.133
|% -8,46
|
|LINK
|104,00
|12.796.027
|% -7,14
|
|THYAO
|234,80
|5.307.505.573
|% -1,55
|
|TUPRS
|147,70
|4.116.095.530
|% -0,07
|
|ZOREN
|6,76
|3.747.667.894
|% -3,57
|
|PETKM
|22,04
|3.542.886.400
|% 0,18
|
|YKBNK
|17,98
|3.301.438.315
|% -0,39
|
|ZOREN
|6,76
|3.747.667.894
|% -3,57
|
|EKGYO
|7,96
|2.314.113.975
|% -0,50
|
|YKBNK
|17,98
|3.301.438.315
|% -0,39
|
|PETKM
|22,04
|3.542.886.400
|% 0,18
|
|ADESE
|2,42
|395.715.401
|% -6,92
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5515
|27,5600
|% 0,11
|
|Euro
|29,0688
|29,0906
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,3377
|33,5048
|% -0,01
|
|Frank
|29,9918
|30,1725
|% 0,23
|
|Riyal
|7,3253
|7,3620
|% 0,01
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.865
|10.959
|-43,00
|
|Yarım
|5.449
|5.496
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-1,32
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:43EGGUB
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 156.10 lira fiyatla işlem gören hissede 755, 139 adet işlem
-
14:42EMKEL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 33.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 579 adet işlem
-
14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, ODAS
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 65 kaybederek (% -1.54 ) 7, 151
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TARKM, BMSTL, IHAAS, DMRGD, SNPAM, BFREN, QNBFB, TETMT, QNBFL