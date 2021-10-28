***IHAAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2021 12:13
***IHAAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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İhlas Haber Ajansı A.Ş.
paylarının halka arzında idari sorumuluğu bulunan kişilerin pay alımı bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973165
BIST
12:131.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.523
En Düşük
1.517
12:139,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1251
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
12:1311,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1053
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
12:13556,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 8,13
|Açılış
|: 556,09
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:13
|ATATP
|43,56
|33.097.980
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.134.983
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|31.286.576
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.498.199
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.275.511
|% 9,93
|
|KTSKR
|31,48
|78.238.498
|% -5,41
|
|GOODY
|8,09
|46.498.858
|% -5,27
|
|TIRE
|8,73
|21.644.726
|% -5,11
|
|FRIGO
|21,78
|6.679.119
|% -4,89
|
|TURSG
|4,91
|71.339.383
|% -3,91
|
|GARAN
|9,76
|1.566.596.257
|% 2,09
|
|SISE
|8,66
|363.028.228
|% -1,37
|
|TSPOR
|5,65
|332.329.437
|% 7,82
|
|AKBNK
|5,85
|301.554.074
|% 1,21
|
|EREGL
|19,81
|295.513.169
|% 0,20
|
|GARAN
|9,76
|1.566.596.257
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,69
|268.940.315
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,65
|332.329.437
|% 7,82
|
|AKBNK
|5,85
|301.554.074
|% 1,21
|
|ZOREN
|1,69
|85.934.424
|% 1,81
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5967
|9,6047
|% 1,31
|
|Euro
|11,1210
|11,1289
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,1673
|13,2334
|% 1,36
|
|Frank
|10,4145
|10,4772
|% 1,22
|
|Riyal
|2,5528
|2,5656
|% 1,26
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|2,71
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,11
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.706
|47,00
|
|Tam
|3.634
|3.725
|44,17
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|21,37
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,10
|
|B. Petrol
|83,30
|83,30
|-0,57
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28AYEN
Yüzde 8.45 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 257, 205 adet işlem
-
12:27EGPRO
Yüzde 5.70 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 679, 738 adet işlem
-
12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, KOZAA
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 06 artarak (% 0.00 ) 1, 334
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, GOZDE, AKFGY, PEGYO, ATATP, PENTA, HEDEF, KARYE, SELVA, ZRGYO