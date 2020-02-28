***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:17
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822596
BIST
10:41103.446
En Yüksek
|Değişim
|: -6,31%
|| -6.972,01
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:416,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0439
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:416,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:41325,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,36
|Açılış
|: 325,86
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|HUBVC
|25,84
|4.211.823
|% 11,70
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OYLUM
|2,90
|350.854
|% 2,11
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|SNGYO
|1,00
|73.023
|% -20,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|YAPRK
|6,40
|11.596
|% -14,44
|
|YESIL
|10,90
|848.658
|% -14,04
|
|TUPRS
|98,10
|48.990.900
|% -4,66
|
|EKGYO
|1,33
|44.422.284
|% -9,52
|
|HALKB
|5,85
|44.380.973
|% -6,40
|
|YKBNK
|2,28
|42.984.400
|% -6,94
|
|IHLGM
|1,21
|36.499.774
|% -6,20
|
|EKGYO
|1,33
|44.422.284
|% -9,52
|
|IHLGM
|1,21
|36.499.774
|% -6,20
|
|CEMAS
|1,12
|21.178.766
|% -8,20
|
|YKBNK
|2,28
|42.984.400
|% -6,94
|
|ODAS
|1,90
|34.533.606
|% -6,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9921
|8,0322
|% 0,27
|
|Frank
|6,4199
|6,4586
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6561
|1,6644
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-14,24
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|-1,49
|