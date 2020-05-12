IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.515.855
|% 10,00
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|UTPYA
|5,51
|3.462.644
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6233
|8,6665
|% -0,85
|Frank
|7,1848
|7,2281
|% -0,74
|Riyal
|1,8611
|1,8704
|% -0,89
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,03
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,16
|Cumhuriyet
|2.474
|2.517
|-20,60
|Tam
|2.547
|2.583
|-21,20
|Yarım
|1.243
|1.262
|-10,40
|Çeyrek
|620
|631
|-5,10
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|B. Petrol
|30,10
|30,10
|0,47
Seans Raporu
- 10:51EKIZ Yüzde 9.97 oranında artışla 18.97 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 141 adet işlem
- 10:49XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 258, 99 artarak (% 0.23 ) 114, 466
- 10:49 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, ISFIN, PETKM
- 10:49 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ECILC, ISFIN, PETKM
- 10:49XU100 Endeks 98, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 2, 388.00 milyon TL de