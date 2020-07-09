***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:46
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858130
BIST
12:07118.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -70,40
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:076,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:077,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:07400,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,50
|Açılış
|: 400,48
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.124.579
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.454.841
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|30.066.045
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.728.957
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.724.307
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.937.600
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|33.537.159
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|10.301.474
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,73
|3.513.671
|% -9,35
|
|THYAO
|11,80
|1.211.952.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,27
|796.650.942
|% -0,44
|
|SISE
|6,47
|644.554.729
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,25
|575.514.394
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,56
|555.897.747
|% 5,80
|
|EKGYO
|2,27
|796.650.942
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,25
|575.514.394
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,56
|555.897.747
|% 5,80
|
|PETKM
|4,36
|466.776.700
|% 1,87
|
|THYAO
|11,80
|1.211.952.460
|% 4,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6478
|8,6912
|% 0,29
|
|Frank
|7,2849
|7,3288
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,98
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.675
|2.688
|14,30
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|19,00
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,02
|
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