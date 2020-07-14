***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2020 15:32
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859682
BIST
15:25117.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -763,37
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:256,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:257,8077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:25397,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 397,19
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|7.202.552
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|14.062.458
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.381.305
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.776.322
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.470.258.803
|% 1,32
|
|GARAN
|7,92
|587.147.440
|% -0,63
|
|THYAO
|11,93
|575.597.410
|% -0,33
|
|ODAS
|2,88
|564.164.027
|% -2,37
|
|SASA
|11,92
|475.089.136
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,30
|1.470.258.803
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,64
|394.349.545
|% -0,61
|
|TSKB
|1,27
|300.998.048
|% 0,79
|
|ODAS
|2,88
|564.164.027
|% -2,37
|
|IHLGM
|1,80
|303.202.445
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5789
|8,6220
|% -0,07
|
|Frank
|7,2779
|7,3217
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8255
|1,8346
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,73
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.607
|-0,60
|
|Tam
|2.664
|2.675
|-0,60
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,30
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,00
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,30
|
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