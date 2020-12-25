***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2020 15:45
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894945
BIST
16:271.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:277,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:279,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:27458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:27
|KARTN
|94,05
|31.980.022
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|19.332.631
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.282.078
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.124.697
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.537.586
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.633.686
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|107.570.678
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|97.517.139
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,75
|1.820.047.169
|% 0,48
|
|KOZAL
|97,10
|1.650.288.633
|% 6,24
|
|KOZAA
|16,30
|1.128.610.110
|% 3,43
|
|IPEKE
|13,75
|745.794.958
|% -0,15
|
|ECILC
|7,63
|691.976.003
|% -3,78
|
|SKBNK
|1,51
|408.562.442
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,14
|369.131.513
|% -0,47
|
|TSKB
|1,84
|299.115.913
|% -0,54
|
|KRDMD
|5,39
|584.112.725
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|691.622.276
|% 0,42
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5895
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2442
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
16:27
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16:40YAYLA
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