***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 11:10
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988879
BIST
15:411.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,50
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:4113,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0602
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:4115,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1005
|Açılış
|: 15,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
15:41788,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 5,89
|Açılış
|: 788,40
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:41
|IDGYO
|2,09
|2.944.002
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|BSOKE
|2,46
|51.629.329
|% 9,82
|
|ELITE
|24,48
|35.981.316
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.405.461
|% -9,91
|
|MARKA
|4,12
|3.498.680
|% -8,44
|
|BUCIM
|3,81
|44.585.313
|% -7,30
|
|SANFM
|27,98
|15.181.684
|% -6,42
|
|THYAO
|23,64
|1.912.166.978
|% 3,68
|
|EREGL
|29,84
|1.123.178.762
|% -1,26
|
|GARAN
|11,43
|1.107.511.923
|% 0,00
|
|PETKM
|8,58
|1.090.746.051
|% 4,76
|
|TUPRS
|176,10
|790.780.094
|% 3,89
|
|PETKM
|8,58
|1.090.746.051
|% 4,76
|
|YKBNK
|3,46
|399.399.954
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,25
|225.001.530
|% -0,44
|
|GARAN
|11,43
|1.107.511.923
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,68
|667.254.175
|% 4,92
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4552
|13,4677
|% 0,45
|
|Euro
|15,2259
|15,2523
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,2100
|18,3013
|% 0,72
|
|Frank
|14,6696
|14,7579
|% 0,68
|
|Riyal
|3,5819
|3,5998
|% 0,65
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|2,67
|
|Altın Gr.
|788
|788
|5,96
|
|Cumhuriyet
|5.224
|5.303
|54,00
|
|Tam
|5.198
|5.334
|51,70
|
|Yarım
|2.513
|2.580
|25,01
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|12,50
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,04
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|0,29
|
Seans Raporu
15:41
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