***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:37
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005009
BIST
10:441.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,03
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.946
En Düşük
1.912
10:4413,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0830
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:4415,5894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0410
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:44847,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,72
|Açılış
|: 847,43
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:44
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,06
|39.839.924
|% 8,95
|
|OZKGY
|7,06
|39.839.924
|% 8,95
|
|EGSER
|16,57
|16.287.807
|% 8,16
|
|ADESE
|0,70
|43.694.188
|% 7,69
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|PKENT
|390,00
|4.695.276
|% -8,02
|
|THYAO
|26,62
|860.166.001
|% -2,49
|
|EREGL
|31,08
|503.392.224
|% -0,26
|
|ASELS
|21,22
|316.632.343
|% 3,31
|
|KRDMD
|11,36
|285.492.581
|% 0,35
|
|SASA
|47,38
|234.692.948
|% 2,33
|
|ADESE
|0,70
|43.694.188
|% 7,69
|
|EKGYO
|2,00
|82.740.076
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,61
|131.650.070
|% -1,63
|
|KLGYO
|0,86
|29.368.621
|% -2,27
|
|HUNER
|2,57
|85.596.405
|% -3,75
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8674
|13,8785
|% 0,60
|
|Euro
|15,5651
|15,5894
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,5475
|18,6405
|% 0,54
|
|Frank
|14,9626
|15,0527
|% 0,78
|
|Riyal
|3,6980
|3,7165
|% 0,85
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|9,61
|
|Altın Gr.
|853
|853
|14,67
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,11
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|3,85
|