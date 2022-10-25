***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:50
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074010
BIST
15:543.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -19,36
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
15:5418,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:5418,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0729
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:54982,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,63
|Açılış
|: 982,56
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SILVR
|28,60
|27.274.984
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.617.186
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|281.374.016
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.621.450
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|572.074.390
|% 9,99
|
|ALKA
|39,50
|233.325.091
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|65.007.518
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|72.869.228
|% -9,95
|
|THYAO
|100,50
|4.331.819.582
|% 1,01
|
|SISE
|33,40
|3.041.589.197
|% 2,90
|
|SASA
|102,60
|2.409.545.060
|% 2,60
|
|AKBNK
|15,56
|2.349.361.928
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,56
|2.175.721.982
|% 2,03
|
|SKBNK
|2,09
|989.712.305
|% 5,56
|
|TSKB
|3,09
|1.390.329.796
|% 6,55
|
|EKGYO
|4,57
|1.894.339.841
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,56
|2.175.721.982
|% 2,03
|
|ISCTR
|9,85
|2.173.605.863
|% 1,97
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5965
|18,6063
|% 0,13
|
|Euro
|18,3847
|18,3991
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,0762
|21,1819
|% 0,77
|
|Frank
|18,4908
|18,6021
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,09
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,78
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|6.600
|6.700
|-38,00
|
|Tam
|6.638
|6.720
|-49,00
|
|Yarım
|3.235
|3.283
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|-0,43
|
Seans Raporu
15:52
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