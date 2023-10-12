***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 16:02
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205007
BIST
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16:418.195
En Düşük
|Değişim
|: -1,63%
|| -135,79
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.195
En Yüksek
8.471
16:4127,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0879
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:4129,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0644
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3102
16:411.673,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.673,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:41
|POLTK
|9.997,00
|101.478.543
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|208.208.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.265.876
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|224,70
|6.051.991.751
|% -2,35
|
|ASELS
|43,34
|5.745.081.819
|% 3,24
|
|TUPRS
|145,80
|4.632.719.347
|% 0,97
|
|EREGL
|43,60
|4.319.199.633
|% -1,18
|
|GESAN
|110,80
|4.273.280.403
|% 8,63
|
|EKGYO
|7,93
|2.829.190.339
|% -3,06
|
|ODAS
|13,45
|4.146.974.314
|% -0,37
|
|KATMR
|3,04
|922.605.513
|% -0,33
|
|ZOREN
|6,25
|1.799.823.215
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,48
|4.269.816.042
|% 0,93
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7403
|27,7491
|% 0,32
|
|Euro
|29,3366
|29,3557
|% -0,22
|
|Sterlin
|33,8697
|34,0395
|% -0,33
|
|Frank
|30,5776
|30,7618
|% 0,03
|
|Riyal
|7,3746
|7,4116
|% 0,23
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.675
|6,22
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.368
|11.448
|-3,00
|
|Yarım
|5.702
|5.746
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.842
|2.873
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|0,06
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|1,43
|
Seans Raporu
16:41
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