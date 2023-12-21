***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2023 10:02
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227611
BIST
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12:487.675
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,33
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:4829,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0223
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:4832,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1571
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:481.907,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.907,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:46
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.692.164
|% 9,94
|
|SMART
|36,60
|57.000.754
|% 9,84
|
|PRZMA
|30,42
|9.461.261
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|673.005.084
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|378.953.135
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|103.767.078
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|23.806.186
|% -9,99
|
|THYAO
|243,60
|3.358.715.439
|% 0,70
|
|AKBNK
|39,64
|2.210.195.532
|% -0,75
|
|YKBNK
|21,22
|2.125.066.300
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,40
|2.100.164.413
|% 1,33
|
|TUPRS
|151,40
|1.288.835.333
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,22
|2.125.066.300
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,40
|2.100.164.413
|% 1,33
|
|BEGYO
|2,78
|196.427.123
|% 2,58
|
|EKGYO
|7,11
|430.290.801
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,64
|2.210.195.532
|% -0,75
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1488
|29,1522
|% 0,07
|
|Euro
|31,9867
|32,0299
|% 0,52
|
|Sterlin
|36,7069
|36,8910
|% 0,08
|
|Frank
|33,6836
|33,8865
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7474
|7,7863
|% 0,06
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|963,11
|965,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,08
|1.208,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,93
|79,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,81
|2.035,93
|% 0,66
|