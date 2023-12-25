***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 13:19
***IHEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228583
BIST
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13:097.365
En Düşük
|Değişim
|: -2,55%
|| -192,87
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
13:0929,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0759
|Açılış
|: 29,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
13:0932,3426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1157
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3426
En Düşük
31,9048
13:091.932,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.932,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler13:09
|SAMAT
|53,90
|14.017.441
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,88
|790.075
|% 9,78
|
|KUVVA
|44,06
|128.225
|% 8,63
|
|PRZMA
|33,12
|43.016.992
|% 8,59
|
|MTRKS
|50,25
|14.336.725
|% 6,19
|
|PKENT
|216,90
|65.195.922
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|209.288.355
|% -10,00
|
|ENSRI
|32,40
|51.811.506
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|76.507.407
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|42.812.681
|% -9,98
|
|THYAO
|227,90
|1.798.058.865
|% -2,19
|
|TUPRS
|144,40
|1.538.336.303
|% -0,28
|
|KBORU
|47,78
|1.001.272.016
|% 1,27
|
|ISCTR
|22,96
|957.198.144
|% -3,45
|
|AKBNK
|37,88
|872.328.986
|% -3,27
|
|BEGYO
|2,80
|130.750.135
|% 0,36
|
|ISCTR
|22,96
|957.198.144
|% -3,45
|
|AKFGY
|1,74
|72.936.108
|% -3,87
|
|EKGYO
|6,92
|284.013.122
|% -2,26
|
|IHLAS
|0,99
|39.491.932
|% -2,94
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2653
|29,2866
|% 0,26
|
|Euro
|32,2551
|32,3426
|% 0,36
|
|Sterlin
|37,0514
|37,2372
|% 0,15
|
|Frank
|34,0447
|34,2498
|% 0,11
|
|Riyal
|7,7802
|7,8192
|% 0,21
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|